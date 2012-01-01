Список клиентов (сериал, 2012) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Прошлое лишь пролог. В семью Райли возвращается Кайл. Но этому никто не рад. Райли становится главной в салоне, после того как Джорджия попадает под подозрение полиции и берет вынужденный отпуск. Джорджия передает Райли список клиентов с просьбой хранить его в надежном месте. Внезапно в салоне умирает пожилой клиент. Всех удивляют откровения его жены. Райли производит кадровые перестановки.



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