Спасти босса (сериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
2012, Спасти босса. Серия 12
Драма, Комедия18+
О сериале
Жене очень хочется найти свое женское счастье и хорошую работу. Начать она решила с последнего. Девушка получает желанную работу, но есть один риск — влюбиться. Ее берут на должность секретаря сына главы компании, где ее новый босс Александр оказывается жутким лентяем.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb
- КФРежиссёр
Константин
Фролов
- ВУРежиссёр
Владимир
Устюгов
- КХАктриса
Ксения
Хаирова
- ИИАктёр
Илья
Иосифов
- ОДАктриса
Оксана
Дорохина
- АКАктриса
Алёна
Криг
- Актёр
Илья
Коробко
- Актриса
Анастасия
Стежко
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- АМАктриса
Анастасия
Маринина
- АЯАктёр
Артем
Яковлев
- ЮЕАктриса
Юлия
Ерусова
- АССценарист
Александра
Смилянская
- АКСценарист
Андрей
Куфка
- АССценарист
Алексей
Самулев
- ИШСценарист
Иван
Шишман
- ААПродюсер
Александр
Акопов
- НШПродюсер
Наталия
Шнейдерова
- Продюсер
Татьяна
Гнедаш
- АШХудожница
Александра
Шевцова
- МПХудожница
Мария
Приемко
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- ДПОператор
Дмитрий
Павлов
- АСКомпозитор
Александр
Соколов