Созвучия любви. Сезон 1. Серия 2
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Созвучия любви
1-й сезон
2-я серия
8.92021, Созвучия любви. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+

Созвучия любви (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Учительница музыки Тоня Калужина из маленького городка оказывается в трудной ситуации — закрывают музыкальную школу, где она работала, а муж Толя попадает в больницу с сердечным приступом. Чтобы заработать на жизнь, Тоне приходится переехать в столицу — устроиться няней и репетитором в семью своей подруги детства. Она богата и щедро платит. А еще, вместе с работой, Тоня нашла то, чего совсем не ожидала — новую любовь. Его зовут Андрей, он молод, хорош собой, работает спасателем и живет по соседству. Тоня понимает, что влюбилась, но ведь она замужем…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.7 КиноПоиск