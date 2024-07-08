WinkСериалыСозвучия любви1-й сезон2-я серия
8.92021, Созвучия любви. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
Созвучия любви (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Учительница музыки Тоня Калужина из маленького городка оказывается в трудной ситуации — закрывают музыкальную школу, где она работала, а муж Толя попадает в больницу с сердечным приступом. Чтобы заработать на жизнь, Тоне приходится переехать в столицу — устроиться няней и репетитором в семью своей подруги детства. Она богата и щедро платит. А еще, вместе с работой, Тоня нашла то, чего совсем не ожидала — новую любовь. Его зовут Андрей, он молод, хорош собой, работает спасателем и живет по соседству. Тоня понимает, что влюбилась, но ведь она замужем…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- АРРежиссёр
Артур
Румынский
- ММАктёр
Максим
Меркулов
- Актриса
Ирина
Чериченко
- ОНАктёр
Олег
Назаров
- НВАктриса
Ника
Вигель
- КСАктриса
Кристина
Соболева
- СЭАктёр
Станислав
Эрклиевский
- Актриса
Ксения
Скакун
- ОСАктриса
Оксана
Скоропад
- ВПАктёр
Владимир
Прудников
- СЭАктриса
София
Элик
- НКПродюсер
Наталия
Клибанова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Олег
Кириченко
- ГГХудожник
Гайрат
Галеев