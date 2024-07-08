Учительница музыки Тоня Калужина из маленького городка оказывается в трудной ситуации — закрывают музыкальную школу, где она работала, а муж Толя попадает в больницу с сердечным приступом. Чтобы заработать на жизнь, Тоне приходится переехать в столицу — устроиться няней и репетитором в семью своей подруги детства. Она богата и щедро платит. А еще, вместе с работой, Тоня нашла то, чего совсем не ожидала — новую любовь. Его зовут Андрей, он молод, хорош собой, работает спасателем и живет по соседству. Тоня понимает, что влюбилась, но ведь она замужем…

