Сопрано (в переводе Гоблина) (сериал, 2004) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн
9.62004, The Sopranos
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+52 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 5 Серия 1
- 18+55 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 5 Серия 2
- 18+53 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 5 Серия 3
- 18+51 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 5 Серия 4
- 18+50 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 5 Серия 5
- 18+53 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 5 Серия 6
- 18+53 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 5 Серия 7
- 18+52 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 5 Серия 8
- 18+57 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 5 Серия 9
- 18+51 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 5 Серия 10
- 18+48 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 5 Серия 11
- 18+55 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 5 Серия 12
- 18+53 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 5 Серия 13
О сериале
Главная криминальная сага в истории телевидения теперь доступна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Сюжет строится вокруг многочисленных перипетий профессиональной и личной жизни авторитетного мафиози Тони Сопрано. Внимание ненормативная лексика!
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