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Сопрано (в переводе Гоблина)
6-й сезон

Сопрано (в переводе Гоблина) (сериал, 2006) сезон 6 смотреть онлайн

9.62006, The Sopranos 21 серия
Драмы, Криминал18+
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Сюжет

Главная криминальная сага в истории телевидения теперь доступна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Сюжет строится вокруг многочисленных перипетий профессиональной и личной жизни авторитетного мафиози Тони Сопрано. Внимание ненормативная лексика!

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