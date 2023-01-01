Сопрано (в переводе Гоблина) (сериал, 1999) смотреть онлайн
9.61999, The Sopranos 6 сезонов
Драмы, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+58 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 1 Серия 1
- 18+48 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 1 Серия 2
- 18+43 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 1 Серия 3
- 18+51 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 1 Серия 4
- 18+55 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 1 Серия 5
- 18+48 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 1 Серия 6
- 18+50 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 1 Сер�ия 7
- 18+47 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 1 Серия 8
- 18+50 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 1 Серия 9
- 18+51 мин
Сопрано (в �переводе Гоблина)
Сезон 1 Серия 10
- 18+48 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 1 Серия 11
- 18+46 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 1 Серия 12
- 18+58 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 1 Серия 13
Сюжет
Главная криминальная сага в истории телевидения теперь доступна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Сюжет строится вокруг многочисленных перипетий профессиональной и личной жизни авторитетного мафиози Тони Сопрано. �Внимание ненормативная лексика! Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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