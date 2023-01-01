Сопрано (в переводе Гоблина)
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Сопрано (в переводе Гоблина)

Сопрано (в переводе Гоблина) (сериал, 1999) смотреть онлайн

9.61999, The Sopranos 6 сезонов
Драмы, Зарубежные18+
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Сезоны и серии

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Сюжет

Главная криминальная сага в истории телевидения теперь доступна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Сюжет строится вокруг многочисленных перипетий профессиональной и личной жизни авторитетного мафиози Тони Сопрано. Внимание ненормативная лексика! Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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