Сопрано (в переводе Гоблина) (сериал, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Главная криминальная сага в истории телевидения теперь доступна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Сюжет строится вокруг многочисленных перипетий профессиональной и личной жизни авторитетного мафиози Тони Сопрано. �Внимание ненормативная лексика! Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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