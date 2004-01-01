Сопрано (в переводе Гоблина). Сезон 5. Серия 1
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Сопрано (в переводе Гоблина)
5-й сезон
1-я серия

Сопрано (в переводе Гоблина) (сериал, 2004) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

9.62004, The Sopranos
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Главная криминальная сага в истории телевидения теперь доступна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Сюжет строится вокруг многочисленных перипетий профессиональной и личной жизни авторитетного мафиози Тони Сопрано. Внимание ненормативная лексика!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Зарубежные

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