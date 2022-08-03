Wink
Сопрано (в переводе Гоблина)
2-й сезон

Сопрано (в переводе Гоблина) (сериал, 2000) сезон 2 смотреть онлайн

9.62000, The Sopranos 13 серий
Драма, Криминал18+

О сериале

Главная криминальная сага в истории телевидения теперь доступна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Сюжет строится вокруг многочисленных перипетий профессиональной и личной жизни авторитетного мафиози Тони Сопрано. Внимание ненормативная лексика!

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг