Сопрано (в переводе Гоблина). Сезон 2. Серия 3
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Сопрано (в переводе Гоблина)
2-й сезон
3-я серия

Сопрано (в переводе Гоблина) (сериал, 2000) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

9.62000, The Sopranos
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Главная криминальная сага в истории телевидения теперь доступна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Сюжет строится вокруг многочисленных перипетий профессиональной и личной жизни авторитетного мафиози Тони Сопрано. Внимание ненормативная лексика!

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драмы
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

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