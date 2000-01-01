Сопрано (в переводе Гоблина) (сериал, 2000) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн
9.62000, The Sopranos
Драмы, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+48 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 2 Серия 1
- 18+49 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 2 Серия 2
- 18+49 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 2 Серия 3
- 18+51 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 2 Серия 4
- 18+50 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 2 Серия 5
- 18+49 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 2 Серия 6
- 18+54 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 2 Серия 7
- 18+42 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 2 Серия 8
- 18+54 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 2 Серия 9
- 18+57 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 2 Серия 10
- 18+56 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 2 Серия 11
- 18+58 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 2 Серия 12
- 18+57 мин
Сопрано (в переводе Гоблина)
Сезон 2 Серия 13
Сюжет
Главная криминальная сага в истории телевидения теперь доступна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Сюжет строится вокруг многочисленных перипетий профессиональной и личной жизни авторитетного мафиози Тони Сопрано. В�нимание ненормативная лексика!
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