Солнце, море и любовь (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Екатерина и Сергей живут благополучной жизнью семейной пары «со стажем»: семейные завтраки и ужины, ведение домашнего хозяйства — рутина, да и только. Отдушиной для Кати стала работа. Она преподаёт фортепьяно в детской музыкальной школе и работает, что называется, не за деньги, а по зову души. Катя пытается внести хоть какое-то разнообразие в свою жизнь, в частности в отношения с Сергеем. Выходит, это у неё неловко. А Сергея всё как обычно устраивает, и он не замечает, что творится с женой. В довершение, Катю увольняют с работы, и у неё происходит нервный срыв. Сергей, не на шутку обеспокоенный состоянием жены, берёт отпуск за свой счёт, покупает билеты на морской курорт и везёт семью в город своего детства. Однако семейный отдых по «горящей путёвке» нарушает размеренное течение их жизни и таит в себе множество сюрпризов.



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