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Солнце, море и любовь (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сюжет
Екатерина и Сергей живут благополучной жизнью семейной пары «со стажем»: семейные завтраки и ужины, ведение домашнего хозяйства — рутина, да и только. Отдушиной для Кати стала работа. Она преподаёт фортепьяно в детской музыкальной школе и работает, что называется, не за деньги, а по зову души. Катя пытается внести хоть какое-то разнообразие в свою жизнь, в частности в отношения с Сергеем. Выходит, это у неё неловко. А Сергея всё как обычно устраивает, и он не замечает, что творится с женой. В довершение, Катю увольняют с работы, и у неё происходит нервный срыв. Сергей, не на шутку обеспокоенный состоянием жены, берёт отпуск за свой счёт, покупает билеты на морской курорт и везёт семью в город своего детства. Однако семейный отдых по «горящей путёвке» нарушает размеренное течение их жизни и таит в себе множество сюрпризов.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Олег
Кириченко
- АРАктриса
Анна
Роскошная
- МБАктёр
Максим
Битюков
- ВБАктёр
Владимир
Бутенко
- ЕЧАктриса
Екатерина
Чаннова
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- МЧАктриса
Мария
Чувилина
- НПАктёр
Никита
Панов
- ТСАктриса
Татьяна
Сытова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- Продюсер
Олег
Кириченко
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- МШХудожница
Мария
Шафинская
- Оператор
Олег
Кириченко
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев