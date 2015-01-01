Смешные деньги. Сезон 1. Серия 20
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20-я серия

Смешные деньги (сериал, 2015) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

8.52015, Смешные деньги. Сезон 1. Серия 20
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Смешные деньги» – новое шоу розыгрышей!
Действие программы происходит в общественных местах, оборудованных скрытыми камерами. Из числа обычных, неподготовленных посетителей в боулинге, ресторане, танцевальной студии или турагентстве ведущие программы выбирают участников розыгрыша. Ведущие предлагают одному из посетителей принять участие в розыгрыше и выиграть до пятидесяти тысяч рублей. Для этого «герою» необходимо выполнить пять заданий и сделать это таким образом, чтобы оставшиеся за столиком «жертвы» не догадались, что стали объектом розыгрыша.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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