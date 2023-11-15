Смешные деньги. Сезон 1. Серия 9
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Смешные деньги
1-й сезон
9-я серия

Смешные деньги (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

8.42015, Смешные деньги. Сезон 1. Серия 9
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Смешные деньги» – новое шоу розыгрышей!
Действие программы происходит в общественных местах, оборудованных скрытыми камерами. Из числа обычных, неподготовленных посетителей в боулинге, ресторане, танцевальной студии или турагентстве ведущие программы выбирают участников розыгрыша. Ведущие предлагают одному из посетителей принять участие в розыгрыше и выиграть до пятидесяти тысяч рублей. Для этого «герою» необходимо выполнить пять заданий и сделать это таким образом, чтобы оставшиеся за столиком «жертвы» не догадались, что стали объектом розыгрыша.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
23 мин / 00:23

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