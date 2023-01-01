Смешные деньги
Wink
Сериалы
Смешные деньги

Смешные деньги (сериал, 2015) смотреть онлайн

8.72015, Смешные деньги 1 сезон
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Смешные деньги» – новое шоу розыгрышей!
Действие программы происходит в общественных местах, оборудованных скрытыми камерами. Из числа обычных, неподготовленных посетителей в боулинге, ресторане, танцевальной студии или турагентстве ведущие программы выбирают участников розыгрыша. Ведущие предлагают одному из посетителей принять участие в розыгрыше и выиграть до пятидесяти тысяч рублей. Для этого «герою» необходимо выполнить пять заданий и сделать это таким образом, чтобы оставшиеся за столиком «жертвы» не догадались, что стали объектом розыгрыша.

Все сезоны сериала Смешные деньги смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг