Смешные деньги (сериал, 2015) смотреть онлайн
8.72015, Смешные деньги 1 сезон
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 16+24 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 1
- 16+25 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 2
- 16+24 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 3
- 16+23 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 4
- 16+24 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 5
- 16+23 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 6
- 16+24 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 7
- 16+24 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 8
- 16+24 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 9
- 16+23 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 10
- 16+23 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 11
- 16+24 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 12
- 16+24 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 13
- 16+24 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 14
- 16+24 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 15
- 16+24 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 16
- 16+24 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 17
- 16+24 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 18
- 16+24 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 19
- 16+24 мин
Смешные деньги
Сезон 1 Серия 20
Сюжет
«Смешные деньги» – новое шоу розыгрышей!
Действие программы происходит в общественных местах, оборудованных скрытыми камерами. Из числа обычных, неподготовленных посетителей в боулинге, ресторане, танцевальной студии или турагентстве ведущие программы выбирают участников розыгрыша. Ведущие предлагают одному из посетителей принять участие в розыгрыше и выиграть до пятидесяти тысяч рублей. Для этого «герою» необходимо выполнить пять заданий и сделать это таким образом, чтобы оставшиеся за столиком «жертвы» не догадались, что стали объектом розыгрыша.
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