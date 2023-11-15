«Смешные деньги» – новое шоу розыгрышей!

Действие программы происходит в общественных местах, оборудованных скрытыми камерами. Из числа обычных, неподготовленных посетителей в боулинге, ресторане, танцевальной студии или турагентстве ведущие программы выбирают участников розыгрыша. Ведущие предлагают одному из посетителей принять участие в розыгрыше и выиграть до пятидесяти тысяч рублей. Для этого «герою» необходимо выполнить пять заданий и сделать это таким образом, чтобы оставшиеся за столиком «жертвы» не догадались, что стали объектом розыгрыша.

