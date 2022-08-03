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Смешарики
5-й сезон
2-я серия

Смешарики (мультсериал, 2004) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

2004, Смешарики. Сезон 5. Личная жизнь
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Знакомьтесь, смешные шарики. Веселые круглые создания, обитающие в вымышленном пасторальном мирке. Серии строятся так, чтобы обыгрывать проблемные ситуации, встречающиеся на жизненном пути ребенка. Вдобавок, герои мультфильма обожают цитировать классику мирового кино.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики»