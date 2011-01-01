Смешарики. Новые приключения. Сезон 1. Серия 54
Wink
Детям
Смешарики. Новые приключения
1-й сезон
54-я серия

Смешарики. Новые приключения (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 54 смотреть онлайн

9.12011, Смешарики. Новые приключения. Сезон 1. Серия 54
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В стане любимых героев пополнение – очаровательная панда Степанида. Она приехала из Китая к своему дяде Копатычу. Поначалу городской моднице не нравится простая жизнь в лесу, но со временем она находит общий язык и с родственником, и с его многочисленными друзьями. Приключения начинаются!

Сериал Смешарики 1 сезон 54 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики. Новые приключения»