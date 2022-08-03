Смешарики. Новые приключения. Сезон 1. Серия 35
Wink
Детям
Смешарики. Новые приключения
1-й сезон
35-я серия

Смешарики. Новые приключения (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн

9.12011, Смешарики. Новые приключения. Сезон 1. Серия 35
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кто подставил кролика Кроша, какую ошибку совершил Пин, и как выглядят похитители времени? Если вам интересны ответы на эти вопросы, то смотрите за новыми приключениями Смешариков!

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики. Новые приключения»