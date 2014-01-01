Служба новостей (сериал, 2014) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Последний сезон знаменитого сериала о телеведущем Уилле МакЭвое и его команде - поборниках свободы слова и настоящей журналистики. По замыслу сценариста Аарона Соркина, в каждой серии обыгрываются реальные мировые события, и мы можем наблюдать, что такое американская демократия и как делается телевидение в прямом эфире.

