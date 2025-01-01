Сломанная стрела (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Спецназовец едет в отпуск в горы, но оказывается в ловушке у жестоких охотников за золотом. Остросюжетный боевик «Сломанная стрела» — сериал с Евгением Шириковым об одиноком герое, который сталкивается с превосходящими силами врага.



Спецназовец Михаил Нестеров не смог остановить террористов, которые взорвали автобус, где ехала его единственная дочь. Позже с ним рассталась жена, обвинив его в произошедшем. Пережив трагедию, на работе Михаил начинает все больше давать волю нервам. Поэтому приглашение от бывшего сослуживца Егора отдохнуть на Черном море оказывается как раз кстати. Михаил присоединяется к туристической группе. Но беззаботный отдых заканчивается, когда туристы набредают на деревню, где живут люди, нелегально добывающие золото под присмотром бандитов. Здесь никто не рад лишним свидетелям, и Михаилу придется вспомнить боевые навыки, если он хочет выбраться оттуда живым и спасти свою группу.



Сумеет ли он справиться с врагами, расскажет боевик «Сломанная стрела» (2025). Сериал смотреть онлайн вы сможете на видеосервисе Wink.



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