Сломанная стрела (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Спецназовец едет в отпуск в горы, но оказывается в ловушке у жестоких охотников за золотом. Остросюжетный боевик «Сломанная стрела» — сериал с Евгением Шириковым об одиноком герое, который сталкивается с превосходящими силами врага.
Спецназовец Михаил Нестеров не смог остановить террористов, которые взорвали автобус, где ехала его единственная дочь. Позже с ним рассталась жена, обвинив его в произошедшем. Пережив трагедию, на работе Михаил начинает все больше давать волю нервам. Поэтому приглашение от бывшего сослуживца Егора отдохнуть на Черном море оказывается как раз кстати. Михаил присоединяется к туристической группе. Но беззаботный отдых заканчивается, когда туристы набредают на деревню, где живут люди, нелегально добывающие золото под присмотром бандитов. Здесь никто не рад лишним свидетелям, и Михаилу придется вспомнить боевые навыки, если он хочет выбраться оттуда живым и спасти свою группу.
Сумеет ли он справиться с врагами, расскажет боевик «Сломанная стрела» (2025). Сериал смотреть онлайн вы сможете на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
- ААРежиссёр
Алексей
Алфёров
- ЕШАктёр
Евгений
Шириков
- Актриса
Лукерья
Ильяшенко
- Актёр
Сергей
Комаров
- ММАктёр
Михаил
Михеев
- ВШАктёр
Василий
Шемякинский
- СХАктёр
Сергей
Холмогоров
- АААктёр
Алексей
Агрызков
- ДДАктёр
Денис
Доронин
- АДАктёр
Алан
Диамбеков
- АДАктёр
Андрей
Давыдов
- ТЛАктриса
Татьяна
Ли
- АШАктёр
Александр
Штендлер
- МПСценарист
Михаил
Погосов
- ААСценарист
Алексей
Алфёров
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- СЕПродюсер
Станислав
Егиянц
- ДЗХудожник
Давид
Зограбян
- АФХудожница
Альбина
Фаткуллина
- ДВОператор
Дмитрий
Волков