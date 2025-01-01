Следопыт (сериал, 2025) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Егерь из лесов Пскова становится питерским опером. Ироничный детектив «Следопыт» — сериал с Андреем Федорцовым о том, как важны принципы.



Максим Охлопков был егерем в псковском природном заповеднике, однако встреча с сыном мэра перевернула его жизнь. Охлопков запретил зазнавшемуся мажору охотиться на территории заповедника и унизил его при друзьях, но принципиальность стоила егерю любимой работы. Единственным выходом стал переезд. Так простой мужик из провинции оказывается в Санкт-Петербурге. Там ему удается устроится в полицию опером. Его назначают в отдел неблагополучного городского района и дают в напарники милого корги Тюбика. Теперь Охлопкову предстоит использовать свои навыки в непривычных обстоятельствах и распутывать сложные дела вместе с верным четвероногим другом.



