Следопыт (сериал, 2025) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Следопыт. Сезон 1. Серия 11
8.92025, Следопыт. Сезон 1. Серия 11
Детектив16+
Егерь из лесов Пскова становится питерским опером. Ироничный детектив «Следопыт» — сериал с Андреем Федорцовым о том, как важны принципы.

Максим Охлопков был егерем в псковском природном заповеднике, однако встреча с сыном мэра перевернула его жизнь. Охлопков запретил зазнавшемуся мажору охотиться на территории заповедника и унизил его при друзьях, но принципиальность стоила егерю любимой работы. Единственным выходом стал переезд. Так простой мужик из провинции оказывается в Санкт-Петербурге. Там ему удается устроится в полицию опером. Его назначают в отдел неблагополучного городского района и дают в напарники милого корги Тюбика. Теперь Охлопкову предстоит использовать свои навыки в непривычных обстоятельствах и распутывать сложные дела вместе с верным четвероногим другом.

