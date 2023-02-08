След оборотня (сериал, 2001) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

След оборотня. Сезон 1. Серия 7
8.42001, След оборотня. Сезон 1. Серия 7
О сериале

В городе происходит несколько загадочных и жестоких убийств. Местные власти поручают вести дело одному из лучших сотрудников - старшему следователю Александру Акинфиеву. На первый взгляд все эти преступления никак не связаны между собой, но Акинфиеву после тщательного расследования и анализа всех деталей удается найти общие черты. Это позволяет сделать вывод, что все убийства совершены одним человеком.

Первое преступление происходит в квартире поэта и композитора, лидера известного поп-коллектива Черепанова. Подозрение падает на его молодую любовницу, которая ночевала у него в ночь убийства. Именно она, проснувшись утром, обнаружила труп композитора.

Однако следователь Акинфиев сомневается, что именно девушка убила Черепанова. Теперь Александру предстоит не только найти преступника, но и оправдать невиновного человека.

Страна
Россия, Украина
Жанр
Детектив
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

