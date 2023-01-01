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Сериалы
След оборотня
Актёры и съёмочная группа сериала «След оборотня»

Актёры и съёмочная группа сериала «След оборотня»

Режиссёры

Владимир Попков

Владимир Попков

Режиссёр

Актёры

Валерий Баринов

Валерий Баринов

АктёрАкинфиев Александр Григорьевич
Алексей Горбунов

Алексей Горбунов

АктёрРыбаков Константин Евгеньевич
Владимир Долинский

Владимир Долинский

Актёрсудмедэксперт Лев Фирман
Георгий Дрозд

Георгий Дрозд

АктёрШелехов Василий Михайлович
Ольга Волкова

Ольга Волкова

АктрисаСоня Гурвич
Олег Примогенов

Олег Примогенов

Актёр
Александр Гетманский

Александр Гетманский

АктёрКарпухин
Наталья Доля

Наталья Доля

АктрисаАнна Выготская
Валерий Легин

Валерий Легин

АктёрБукольский
Виктор Сарайкин

Виктор Сарайкин

Актёркапитан милиции Киреев

Сценаристы

Олег Приходько

Олег Приходько

Сценарист
Владимир Попков

Владимир Попков

Сценарист

Продюсеры

Владимир Досталь

Владимир Досталь

Продюсер

Художники

Алексей Левченко

Алексей Левченко

Художница

Операторы

Павел Небера

Павел Небера

Оператор

Композиторы

Олег Кива

Олег Кива

Композитор