Сквозь снег (сериал, 2020) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Выжившие после глобальной катастрофы люди нашли убежище в огромном поезде. Его пассажиры жестко разделены на классы, но среди них назревает восстание. Фантастическая драма «Сквозь снег» — сериал, ставший телевизионной адаптацией графического романа, лежащего в основе одноименного фильма Пон Джун-хо.



Когда глобальное потепление чуть не уничтожает человеческую цивилизацию, ученые разрабатывают способ снизить мировую температуру. Однако в результате планета покрывается льдом и снегом, климат становится смертельным для людей, а немногие выжившие укрываются в стенах невероятных размеров поезда, без остановки катящего по закольцованному пути. В составе более тысячи вагонов, и все они разделены по классам пассажиров: те, кто живет впереди, купаются в роскоши, тогда как в хвосте влачат жалкое существование бедняки. Бывший полицейский Андре Лейтон готовит настоящую революцию угнетенных, но для этого ему нужно досконально изучить план поезда. Как раз в это время происходит жестокое убийство, и Лейтону поручают расследование.



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