Сквозь снег (сериал, 2020) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Выжившие после глобальной катастрофы люди нашли убежище в огромном поезде. Его пассажиры жестко разделены на классы, но среди них назревает восстание. Фантастическая драма «Сквозь снег» — сериал, ставший телевизионной адаптацией графического романа, лежащего в основе одноименного фильма Пон Джун-хо.
Когда глобальное потепление чуть не уничтожает человеческую цивилизацию, ученые разрабатывают способ снизить мировую температуру. Однако в результате планета покрывается льдом и снегом, климат становится смертельным для людей, а немногие выжившие укрываются в стенах невероятных размеров поезда, без остановки катящего по закольцованному пути. В составе более тысячи вагонов, и все они разделены по классам пассажиров: те, кто живет впереди, купаются в роскоши, тогда как в хвосте влачат жалкое существование бедняки. Бывший полицейский Андре Лейтон готовит настоящую революцию угнетенных, но для этого ему нужно досконально изучить план поезда. Как раз в это время происходит жестокое убийство, и Лейтону поручают расследование.
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СтранаСША, Великобритания
ЖанрФантастика, Боевики, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- ЛХРежиссёр
Лесли
Хоуп
- ДХРежиссёр
Джеймс
Хоуз
- СМРежиссёр
Сэм
Миллер
- Режиссёр
Хелен
Шейвер
- ДФРежиссёр
Дэвид
Фрэйзи
- Режиссёр
Клер
Килнер
- РРРежиссёр
Ребекка
Родригес
- ЭУРежиссёр
Эрика
Уотсон
- ДМРежиссёр
Джо
Менендес
- ЭВРежиссёр
Эверардо
Валерио Гоут
- Режиссёр
Скотт
Дерриксон
- ДДАктёр
Давид
Диггс
- МСАктриса
Мики
Самнер
- ЭРАктриса
Элисон
Райт
- ИГАктёр
Иддо
Голдберг
- ЛХАктриса
Лена
Холл
- КМАктриса
Кэти
МакГиннесс
- РБАктриса
Роуэн
Бланчард
- Актриса
Шейла
Ванд
- СОАктёр
Сэм
Отто
- ККАктриса
Карин
Коновал
- КТАктёр
Кваси
Томас
- АБАктриса
Анналиса
Бассо
- МЭАктриса
Миранда
Эдвардс
- Актёр
Майк
О’Мэлли
- ДФСценарист
Джош
Фридман
- ПДСценарист
Пон
Джун-хо
- БЛСценарист
Бенжамин
Легран
- ЖЛСценарист
Жак
Лоб
- КМСценарист
Келли
Мастерсон
- ЖРСценарист
Жан-Марк
Рошетт
- ГМСценарист
Грэм
Мэнсон
- РССценарист
Рени
Ст. Кир
- ДЙСценарист
Дональд
Йо
- ЧХСценарист
Чинака
Ходж
- МАПродюсер
Марти
Адельштейн
- ЧДПродюсер
Чхве
Ду-хо
- Продюсер
Скотт
Дерриксон
- ПДПродюсер
Пон
Джун-хо
- Продюсер
Пак
Чхан-ук
- МЛПродюсер
Мики
Ли
- МОПродюсер
Мэттью
О’Коннор
- СДХудожник
Стивен
Джигэн
- БРХудожник
Барри
Робисон
- ППХудожница
Патти
Подеста
- ТПХудожник
Томас
П. Уилкинс
- ККХудожник
Клайд
Клотц
- ККХудожница
Кэролайн
Крэнстоун
- НВМонтажёр
Николас
Вонг
- МЭМонтажёр
Марта
Эври
- ДНМонтажёр
Джон
Николлс
- ДДМонтажёр
Д.
Джиллиан Трастер
- СПМонтажёр
Сабрина
Питре
- ДГОператор
Джон
Грилло
- ТБОператор
Томас
Бёрстин
- ХРОператор
Хайме
Рейносо
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- THКомпозитор
The
Haxan Cloak
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири