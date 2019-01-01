Сирена (сериал, 2019) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

Фантастический сериал о крайне недружелюбных русалках. Рыбаки из небольшого города у океана ловят в свои сети девушку с хвостом. Удивительное создание отправляют в лабораторию на исследование. На помощь русалке спешит ее сестра в облике человека.



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