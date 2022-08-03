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Сирена
2-й сезон

Сирена (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

2019, Siren 16 серий
Фэнтези, Ужасы18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Фантастический сериал о крайне недружелюбных русалках. Рыбаки из небольшого города у океана ловят в свои сети девушку с хвостом. Удивительное создание отправляют в лабораторию на исследование. На помощь русалке спешит ее сестра в облике человека.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сирена»