Сирена (сериал, 2018) смотреть онлайн

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Маленький городок погружается в хаос с возвращением существа, давно ставшего легендой. В Бристоль-Коув, известном легендой о русалках, облюбовавших �его берег, появляется загадочная девушка, которая разыскивает свою сестру. С этого момента жизнь крошечного рыбацкого городка в штате Вашингтон переворачивается с ног на голову.



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