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Сирена (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Siren 3 сезона
Фэнтези, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

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Маленький городок погружается в хаос с возвращением существа, давно ставшего легендой. В Бристоль-Коув, известном легендой о русалках, облюбовавших его берег, появляется загадочная девушка, которая разыскивает свою сестру. С этого момента жизнь крошечного рыбацкого городка в штате Вашингтон переворачивается с ног на голову.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сирена»

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