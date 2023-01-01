Сирена (сериал, 2018) смотреть онлайн
2018, Siren 3 сезона
Фэнтези, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
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Маленький городок погружается в хаос с возвращением существа, давно ставшего легендой. В Бристоль-Коув, известном легендой о русалках, облюбовавших �его берег, появляется загадочная девушка, которая разыскивает свою сестру. С этого момента жизнь крошечного рыбацкого городка в штате Вашингтон переворачивается с ног на голову.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыМистические, Драмы, Фэнтези, Зарубежные
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДМРежиссёр
Джо
Менендес
- НКРежиссёр
Ник
Копус
- САРежиссёр
Стивен
А. Эделсон
- ДБРежиссёр
Джон
Бэдэм
- АРАктёр
Алекс
Роу
- ЭПАктриса
Элин
Пауэлл
- ЙВАктёр
Йен
Вердён
- Актриса
Рина
Оуэн
- КЛАктёр
Кертис
Льюм
- ДКАктёр
Дэвид
Кабитт
- СРАктриса
Сара-Джейн
Редмонд
- ХЛАктриса
Ханна
Левиен
- МГСценарист
Майкл
Гэнс
- РРСценарист
Ричард
Реджистер
- ДУПродюсер
Дин
Уайт
- ЭУПродюсер
Эмили
Уайтселл
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- БКХудожник
Брайан
Кэйн
- СДОператор
Стивен
Джексон
- БПОператор
Брайан
Пирс�он
- АСКомпозитор
Антон
Санко
- МАКомпозитор
Майкл
А. Ливайн