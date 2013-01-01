Шулер. Серия 1
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Шулер (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.22013, Шулер. Серия 1
Драмы, Криминал18+

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Сюжет

Одесса, 1980 год. У Костика Волошина есть мечта – удрать за кордон – социализм он строить не намерен. Костик ведет двойную жизнь – должность научного сотрудника НИИ - лишь прикрытие для шулерской деятельности, в которой Костик абсолютный профи.

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Информация

Страна
Украина
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шулер»

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