Шучу (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Шоумен Джефф много лет несет добро и свет с миллионов телеэкранов. Однако в его реальной жизни всe плохо: один из сыновей погибает в автокатастрофе, отношения с другим — рушатся, а жена уходит к любовнику. С каждым днем состояние Джеффа ухудшается, и однажды он срывается с катушек.

