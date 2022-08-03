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Шучу
2-й сезон

Шучу (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

8.32020, Kidding 10 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Шоумен Джефф много лет несет добро и свет с миллионов телеэкранов. Однако в его реальной жизни всe плохо: один из сыновей погибает в автокатастрофе, отношения с другим — рушатся, а жена уходит к любовнику. С каждым днем состояние Джеффа ухудшается, и однажды он срывается с катушек.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шучу»