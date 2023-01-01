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Шучу (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.42018, Kidding 2 сезона
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Шоумен Джефф много лет несет добро и свет с миллионов телеэкранов. Однако в его реальной жизни всe плохо: один из сыновей погибает в автокатастрофе, отношения с другим — рушатся, а жена уходит к любовнику. С каждым днем состояние Джеффа ухудшается, и однажды он срывается с катушек. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шучу»

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