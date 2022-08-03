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Штамм (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2014, The Strain
Ужасы, Фэнтези18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В аэропорту Нью-Йорка приземляется самолет из Берлина. Все пассажиры и члены экипажа мертвы. Специалисты во главе с эпидемиологом Эфраимом Гудвезером начинают выяснять обстоятельства массовой гибели, и оказывается, что все люди из самолета заражены вирусом вампиризма. Горожане в панике.

Страна
США, Мексика
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Штамм»