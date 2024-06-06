Суп с фрикадельками
Wink
Сериалы
Шеф Шаров
1-й сезон
Суп с фрикадельками
8.12022, Суп с фрикадельками
Реалити - шоу18+
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Шеф Шаров (сериал, 2022) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Алексей Шаров в располагающей добродушной манере рассказывает секреты приготовления любимых супов и других блюд мировой кухни.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
6 мин / 00:06

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