Яичница по-французски
Wink
Сериалы
Шеф Шаров
1-й сезон
Яичница по-французски
8.12022, Яичница по-французски
Документальный16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Шеф Шаров (сериал, 2022) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Алексей Шаров в располагающей добродушной манере рассказывает секреты приготовления любимых супов и других блюд мировой кухни.

Сериал Яичница по-французски 1 сезон 35 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг