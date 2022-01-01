Шеф Шаров (сериал, 2022) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

Стейк бразильский из мраморной говядины и стейк канзас
Шеф Шаров
1-й сезон
Документальный16+
О сериале

Алексей Шаров в располагающей добродушной манере рассказывает секреты приготовления любимых супов и других блюд мировой кухни.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
8 мин / 00:08

