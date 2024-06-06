Суп картофельный с фасолью
Wink
Сериалы
Шеф Шаров
1-й сезон
Суп картофельный с фасолью
8.02022, Суп картофельный с фасолью
Документальный16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Шеф Шаров (сериал, 2022) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Алексей Шаров в располагающей добродушной манере рассказывает секреты приготовления любимых супов и других блюд мировой кухни.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг