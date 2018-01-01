Северное сияние. Серия 2
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Северное сияние (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.02018, Северное сияние. Серия 2
Детектив, Мистика18+

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О сериале

Писательница детективного жанра Агата Север пребывает в творческом кризисе и надеется обрести вдохновение в путешествии на один из островов Ладожского озера. Однако вместо приятной смены обстановки героиня получает враждебный прием местных жителей и внезапное исчезновение своей помощницы.

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Страна
Россия
Жанр
Мистика, Детектив
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Северное сияние»