WinkСериалыСеверное сияние1-й сезон2-я серия
Северное сияние (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.02018, Северное сияние. Серия 2
Детектив, Мистика18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Писательница детективного жанра Агата Север пребывает в творческом кризисе и надеется обрести вдохновение в путешествии на один из островов Ладожского озера. Однако вместо приятной смены обстановки героиня получает враждебный прием местных жителей и внезапное исчезновение своей помощницы.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ДСРежиссёр
Дарья
Семенова
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- АДАктриса
Анна
Дулова
- КШАктёр
Константин
Шелестун
- ВКАктёр
Владимир
Кото�в
- ПХАктёр
Петр
Харченко
- НВАктриса
Наталья
Варфоломеева
- АБАктриса
Александра
Большакова
- Актриса
Виталия
Корниенко
- ИГАктёр
Игорь
Головин
- Актриса
Галина
Бокашевская
- БПСценарист
Белла
Прибылова
- ВПСценарист
Виктория
Платова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- Продюсер
Максим
Королев
- ПЧПродюсер
Павел
Чуркин
- ВКОператор
Вячеслав
Казанцев