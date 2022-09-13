Сестры (2017). Сезон 2. Серия 6
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Сестры (2017)
2-й сезон
6-я серия

Сестры (2017) (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

8.82017, Les Sisters
Мультсериалы, Для самых маленьких12+

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О сериале

Истории о повседневной жизни двух сестер в возрасте 7 и 13 лет. Мари еще ребенок, а Венди, ее старшая сестра, входит в подростковые годы. Сестры очень разные и у каждой сильный темперамент, но они любят друг друга! Мари немного наивна, привлекательна и довольно активна. У нее всегда сумасшедшие идеи, чтобы привлечь внимание сестры, пока Венди стремится к взрослой жизни.

Страна
Франция
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
7.3 IMDb