Сестры (2017) (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Истории о повседневной жизни двух сестер в возрасте 7 и 13 лет. Мари еще ребенок, а Венди, ее старшая сестра, входит в подростковые годы. Сестры очень разные и у каждой сильный темперамент, но они любят друг друга! Мари немного наивна, привлекательна и довольно активна. У нее всегда сумасшедшие иде�и, чтобы привлечь внимание сестры, пока Венди стремится к взрослой жизни.



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