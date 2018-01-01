WinkСериалыСестры (2017)1-й сезон
Сестры (2017) (мультсериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
8.82017, Les Sisters 52 серии
Мультсериалы12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Истории о повседневной жизни двух сестер в возрасте 7 и 13 лет. Мари еще ребенок, а Венди, ее старшая сестра, входит в подростковые годы. Сестры очень разные и у каждой сильный темперамент, но они любят друг друга! Мари немного наивна, привлекательна и довольно активна. У нее всегда сумасшедшие идеи, чтобы привлечь внимание сестры, пока Венди стремится к взрослой жизни.
СтранаФранция
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.0 IMDb