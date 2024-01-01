Сердце купидона. Сезон 1. Серия 4
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Сердце купидона (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.52024, Сердце купидона. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хозяин брачного агентства помогает клиентке охмурить мужчину ее мечты, но в процессе влюбляется в нее сам. Сериал «Сердце купидона» — мелодрама о том, что человеческие чувства не поддаются алгоритмам.

Еще в студенческие годы Макс придумал программу, которая с точностью могла рассчитать, насколько совместима та или иная пара. Теперь же он открыл агентство «Сердце купидона», где помогает устроить личную жизнь молодым и успешным людям. Его новая клиентка — обычная официантка Алиса, которая безнадежно влюбилась в харизматичного Артема, известного на всю страну. Она просит Макса помочь ей выйти замуж за звезду, и тот соглашается, чтобы убедить инвестора в своем профессионализме. Принявшись обучать Алису искусству соблазнения, Макс достигает своей цели, но понимает, что сам в влюбился в девушку.

Что он предпримет теперь, расскажет мелодрама «Сердце купидона» 2024 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.

Сериал Сердце купидона 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Сердце купидона»