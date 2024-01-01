Сердце купидона (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Хозяин брачного агентства помогает клиентке охмурить мужчину ее мечты, но в процессе влюбляется в нее сам. Сериал «Сердце купидона» — мелодрама о том, что человеческие чувства не поддаются алгоритмам.
Еще в студенческие годы Макс придумал программу, которая с точностью могла рассчитать, насколько совместима та или иная пара. Теперь же он открыл агентство «Сердце купидона», где помогает устроить личную жизнь молодым и успешным людям. Его новая клиентка — обычная официантка Алиса, которая безнадежно влюбилась в харизматичного Артема, известного на всю страну. Она просит Макса помочь ей выйти замуж за звезду, и тот соглашается, чтобы убедить инвестора в своем профессионализме. Принявшись обучать Алису искусству соблазнения, Макс достигает своей цели, но понимает, что сам в влюбился в девушку.
Что он предпримет теперь, расскажет мелодрама «Сердце купидона» 2024 года
Сериал Сердце купидона 1 сезон 2 серия
- Режиссёр
Владислав
Николаев
- Актёр
Владимир
Жеребцов
- ЛТАктриса
Лолита
Таборко
- ЕСАктёр
Евгений
Сыркин
- АПАктриса
Александра
Попова
- Актриса
Джульетта
Шабанова
- КНАктриса
Кристина
Новикова
- АИАктёр
Алексей
Игнатьев
- АМАктриса
Алиса
Мазурина
- НПАктриса
Наталия
Поборцева
- МГАктриса
Маргарита
Горбунова
- ЕССценарист
Елена
Соловьева
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- АКПродюсер
Алексей
Кондратюк
- ВПХудожница
Виктория
Подольская
- АКОператор
Антон
Комаров
- АККомпозитор
Андрей
Климинов