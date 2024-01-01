Сердце купидона (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Хозяин брачного агентства помогает клиентке охмурить мужчину ее мечты, но в процессе влюбляется в нее сам. Сериал «Сердце купидона» — мелодрама о том, что человеческие чувства не поддаются алгоритмам.



Еще в студенческие годы Макс придумал программу, которая с точностью могла рассчитать, насколько совместима та или иная пара. Теперь же он открыл агентство «Сердце купидона», где помогает устроить личную жизнь молодым и успешным людям. Его новая клиентка — обычная официантка Алиса, которая безнадежно влюбилась в харизматичного Артема, известного на всю страну. Она просит Макса помочь ей выйти замуж за звезду, и тот соглашается, чтобы убедить инвестора в своем профессионализме. Принявшись обучать Алису искусству соблазнения, Макс достигает своей цели, но понимает, что сам в влюбился в девушку.



