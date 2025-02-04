Семейный брак (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Муж и жена обсуждают отношения перед сеансом психотерапии, пытаясь понять, хотят ли они быть вместе. Драмеди «Семейный брак» — сериал-антология, сценарий которого написал Ник Хорнби («Дикая», «Фанатик»), а снял Стивен Фрирз («Примадонна», «Филомена»). Главные роли в проекте сыграли Розамунд Пайк, Крис О’Дауд, Патриша Кларксон и Брендан Глисон.



Когда в отношениях семейных пар наступает кризис, один из способов сохранить брак — пойти к психологу и проговорить свои проблемы. Но одним кабинетом врача беседы не ограничиваются. Каждую неделю муж и жена встречаются в уютном кафе перед очередным сеансом и обсуждают свои чувства и желания. Иногда в этих разговорах открываются неожиданные факты, которые могут кардинально поменять взгляды супругов.



Небольшие серии по 10 минут познакомят с непростыми героями на грани развода. Смотрите сериал «Семейный брак» в подписке Amediateka на Wink.

