Умница-красавица Алина добилась больших успехов в карьере, став ведущим архитектором в престижной компании. Лидия, мама Алины, воспитывала единственную дочь в строгости и контролировала буквально все сферы жизни девушки. И личные отношения — не исключение. Втайне от матери Алина съехалась с Димой — простым работягой. Когда мама неожиданно приезжает в гости, Алина просит Диму на время уехать. Тем временем Лидия не оставляет попыток узнать о тайном ухажере дочери. Алина идёт на хитрость и просит своего начальника подыграть, притворившись её женихом перед мамой. Простая просьба Алины — ещё одна маленькая ложь — приводит к глобальным последствиям. Теперь ей придется пройти через огонь и воду, пережить предательство, узнать множество тайн и наконец обрести собственный голос.

