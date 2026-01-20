Санктуарий: История ведьмы (сериал, 2024) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сара Фенн возвращается в Санктуарий, чтобы расследовать таинственные убийства, в которых вновь обвиняют ведьм. Сможет ли она победить маньяка, владеющего магией, и справиться с человеческими предрассудками, расскажет «Санктуарий: История ведьмы» — 2 сезон сериала вы найдете в подписке Amediateka.



Действие второго сезона мистического детектива о городе, в котором обычные люди живут бок о бок с ведьмами, разворачивается через год после завершения охоты. Хотя официальные обвинения с Сары и ее дочери Харпер сняты, это не успокаивает обывателей — количество преступлений на почве ненависти к ведьмам стремительно растет. Пока члены Парламента изучают инцидент в Санктуарии, Сара и Харпер прячутся в Шотландии, надеясь переждать недовольства. Однако Сара не может долго оставаться вдали от родного города. Там снова происходят загадочные убийства — кто-то высасывает из жертв энергию при помощи черной магии. Сара вместе с детективом Мэгги Найт приступает к поискам маньяка.



