Санктуарий: История ведьмы (сериал, 2024) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Санктуарий: История ведьмы. Сезон 2. Серия 1
Санктуарий: История ведьмы
2-й сезон
1-я серия
8.52024, Sanctuary: A Witch's Tale
Триллер, Фэнтези18+
В маленьком городке погибает подросток, и местные начинают охоту на ведьм, сотни лет живущих рядом с людьми
Сара Фенн возвращается в Санктуарий, чтобы расследовать таинственные убийства, в которых вновь обвиняют ведьм. Сможет ли она победить маньяка, владеющего магией, и справиться с человеческими предрассудками, расскажет «Санктуарий: История ведьмы» — 2 сезон сериала вы найдете в подписке Amediateka.

Действие второго сезона мистического детектива о городе, в котором обычные люди живут бок о бок с ведьмами, разворачивается через год после завершения охоты. Хотя официальные обвинения с Сары и ее дочери Харпер сняты, это не успокаивает обывателей — количество преступлений на почве ненависти к ведьмам стремительно растет. Пока члены Парламента изучают инцидент в Санктуарии, Сара и Харпер прячутся в Шотландии, надеясь переждать недовольства. Однако Сара не может долго оставаться вдали от родного города. Там снова происходят загадочные убийства — кто-то высасывает из жертв энергию при помощи черной магии. Сара вместе с детективом Мэгги Найт приступает к поискам маньяка.

Чтобы узнать, кто стоит за жестокими смертями, смотрите 2 сезон сериала «Санктуарий: История ведьмы» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Мистика, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb