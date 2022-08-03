Самара (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2012, Самара. Сезон 1. Серия 6
Драма, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Главный герой сериала – врач «Скорой помощи» Олег Самарин. Друзья и коллеги зовут его Самара. Бунтарь и выскочка, он спорит с начальством, отпускает шуточки в адрес коллег и пациентов, нарушает все правила и уставы! Но Самаре все сходит с рук. Он – хирург от Бога! Каждый день Самара со своей бригадой (фельдшером Леной и водителем Михалычем) помогает людям. Пациенты Олега – это пестрая галерея характеров и судеб и порой Самаре приходится лечить не только их тела, но и души. Но и самому Самаре есть что скрывать… У Самары есть тайна, раскрытие которой грозит ему потерей любимой работы. Но, как говорится, все тайное когда-нибудь становится явным…
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- СДРежиссёр
Станислав
Дремов
- Актёр
Артур
Смольянинов (18+, иноагент)
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актриса
Полина
Филоненко
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актёр
Владимир
Симонов
- Актёр
Юрий
Батурин
- АМАктриса
Александра
Морозова
- НСАктёр
Николай
Соловьев
- Актриса
Луиза-Габриэла
Бровина
- Актриса
Ольга
Арнтгольц
- ИАСценарист
Ираклий
Абзианидзе
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- АСПродюсер
Андрей
Смирнов
- ДМПродюсер
Дмитрий
Месхиев
- АШПродюсер
Антон
Шварц
- ОСХудожница
Ольга
Сурвилло
- РБОператор
Роман
Бойко
- ДККомпозитор
Денис
Копытов