Самара (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Главный герой сериала – врач «Скорой помощи» Олег Самарин. Друзья и коллеги зовут его Самара. Бунтарь и выскочка, он спорит с начальством, отпускает шуточки в адрес коллег и пациентов, нарушает все правила и уставы! Но Самаре все сходит с рук. Он – хирург от Бога! Каждый день Самара со своей бригадой (фельдшером Леной и водителем Михалычем) помогает людям. Пациенты Олега – это пестрая галерея характеров и судеб и порой Самаре приходится лечить не только их тела, но и души. Но и самому Самаре есть что скрывать… У Самары есть тайна, раскрытие которой грозит ему потерей любимой работы. Но, как говорится, все тайное когда-нибудь становится явным…

